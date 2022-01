Großalarm in Bargteheide (Kreis Stormarn): Am Samstagabend sind mehrere Autos vor einer Kfz-Werkstatt in Flammen aufgegangen. Die Hitze war so enorm, dass Fensterscheiben an dem Gebäude barsten. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Wehren an.

Gegen 21.35 Uhr ging ein Notruf in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete Feuerschein und starken Qualm vom Gelände einer Autowerkstatt in der Johannes-Gutenberg-Straße. Auch die Alarmanlage am Gebäude löste aus. Als die ersten Löschfahrzeuge am Einsatzort eintrafen, brannten drei Mercedes-Kombi bereits lichterloh.

Mercedes brennen lichterloh: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Die meterhohen Flammen loderten in den Abendhimmel. Durch die Hitze waren bereits mehrere Scheiben des Hauses geborsten, Qualm zog ins Innere. Mit Löschschaum erstickten Feuerwehrmänner die Flammen an den Autos. Dennoch ist bei allen drei ein Totalschaden zu beklagen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.