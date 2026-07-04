Ein beliebtes Schwimmfest an der Ostsee musste abgebrochen werden. 14 Sportler wurden behandelt.

In Sierksdorf (Kreis Ostholstein) ist das jährliche Seebrückenschwimmen am Samstag bereits kurz nach dem Start abgebrochen worden: Gleich mehreren Sportlern verließen plötzlich in der kalten Ostsee die Kräfte. Beim Rettungsdienst wurde Großalarm ausgelöst.

Bei lediglich 16 Grad Wassertemperatur haben die Muskeln der betroffenen Schwimmer wohl gestreikt. Dadurch drohten sie unterzugehen.

Seebrückenschwimmen in Sierksdorf abgebrochen

Anzeige

Der Rettungsdienst und die DLRG, die ohnehin vor Ort waren, griffen rasch ein. Sie retteten insgesamt 14 Schwimmer aus der Ostsee. Laut Lagedienst mussten fünf Schwimmer in einem Zelt behandelt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mysteriöser Unfall in Hamburg: Fußgänger schwebt in Lebensgefahr

Die übrigen neun Personen seien derart entkräftet und unterkühlt gewesen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten, sagte ein Lagedienst-Sprecher. Eine Person wurde von einem Notarzt begleitet.

Anzeige

Das sogenannte Seebrückenschwimmen, bei dem die Teilnehmer die Strecke von der Seebrücke Sierksdorf nach Haffkrug zurücklegen, ist sehr beliebt. Trotz niedriger Temperaturen waren an diesem Samstag rund 160 Schwimmer an den Start gegangen.



