Großalarm auf Fehmarn: Halle brennt lichterloh – Bürogebäude evakuiert

In der Lagerhalle eines Recyclinghofs auf der Insel Fehmarn ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund des Brandes bei Puttgarden (Kreis Ostholstein) mussten die Einsatzkräfte auch ein angrenzendes Bürogebäude räumen, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Zur Bekämpfung des Brandes rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an – darunter auch Einsatzkräfte aus Heiligenhafen und Großenbrode.

Es werde aktuell nicht mehr davon ausgegangen, dass die Flammen übergreifen werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, lässt die Feuerwehr die Halle nun kontrolliert abbrennen. Das Feuer ist zum jetzigen Zeitpunkt aber unter Kontrolle. Aufgabe der Einsatzkräfte sei es daher, sich auf das Außengelände zu konzentrieren, auf dem weitere Gegenstände Feuer gefangen hätten.

Fehmarn: Ortsdurchfahrt Puttgarden nach Brand zunächst gesperrt

Die Ursache des Feuers ist noch unklar – die Kriminalpolizei ermittelt. Die Löscharbeiten der Halle sollen voraussichtlich noch bis in den Abend andauern. Wegen des Einsatzes blieb die Ortsdurchfahrt Puttgarden zunächst gesperrt.

Laut NDR lagerten in der 15 mal 50 Meter großen Halle Stroh und Maschinen. Die Polizeisprecherin konnte über die Brandursache, die Schadenshöhe oder den Inhalt der Halle zunächst keine Angaben machen. (dpa/mp)