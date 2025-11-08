Großbrand im Norden – Familie verliert ihr Zuhause

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist es am Freitagabend zu einem dramatischen Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Dort stand ein Wohnhaus in Flammen. Acht Bewohner, darunter Kinder, verloren dabei ihr Zuhause.

Zum Brandausbruch kam es gegen 18.20 Uhr in der Ortschaft Brekendorf. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sei der Brand in einem Kinderzimmer im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Schnell hatten die Flammen auch das Dach erfasst.

Vier Kinder und vier Erwachsene retten sich vor den Flammen

Zuvor hatten in dem Zimmer spielende Kinder einen Knall gehört und ihre Eltern verständigt. Die Erwachsenen hätten laut Feuerwehr Löschversuche unternommen, gegen die sich rasend schnell ausbreitenden Flammen aber keine Chance gehabt. Vier Erwachsene und vier Kinder retteten sich in Freie.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer in Pflegeheim: Großeinsatz und Evakuierung – Bewohner in Lebensgefahr

Weil sich in unmittelbarer Nähe zum brennenden Haus keine Hydranten befanden, wurden die Löscharbeiten erschwert. Der Einsatz dauerte bis in die Nachtstunden an. Eine Frau kam verletzt in die Kinik.