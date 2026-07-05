Bei Hamburg verfing sich an Vogel an einer Art Sehne. Eine Falknerin wurde informiert.

Tierrettung bei Hamburg: Ein Bussard hat sich am Samstagabend in Oststeinbek (Kreis Stormarn) in einer Art Sehne verfangen und konnte nicht mehr wegfliegen. Die Feuerwehr rettete den Greifvogel.

Passanten, die sich an der Kampstraße aufhielten, bemerkten das in der Luft kreisende Tier um 21.30 Uhr und wählten sofort den Notruf.

Retter erreichen Bussard ganz knapp

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Einsatzkräfte positionierten sofort eine Drehleiter, zwei Retter ließen sich im Korb hochfahren. Die Feuerwehr nahm derweil auch Kontakt zu einer Falknerin auf, zeigte ihr Fotos von der Situation.

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Gerade eben so kamen die Retter in sieben Metern Höhe an den Vogel, den sie behutsam in einen Korb setzten, nachdem sie die dünne Leine durchtrennt hatten. Besonders gefährlich: Auch eine Telefonleitung lief dort entlang, es war alles sehr eng. Ohne Hilfe hätte es der Vogel nicht geschafft.

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Am Boden wurde das Tier untersucht. Es war unverletzt. Anschließend kam es in die Obhut eines Feuerwehrmannes, der in der Nähe wohnte. Jeder Schritt wurde mit der Falknerin abgesprochen. Am Sonntag soll das Tier bei Tageslicht freigelassen werden.