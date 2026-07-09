In einem Waldstück entdeckt die Polizei mehrere tote Hundewelpen. Es gibt zwei Tatverdächtige.

Nach einem Hinweis hat die Polizei in einem Waldstück in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) elf tote Hundewelpen entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Tiere gewaltsam getötet und anschließend im Riesebusch vergraben.

Die Beamten machten den Fund am Mittwoch, nachdem sie einen entsprechenden Hinweis erhalten hatten. Die Kadaver wurden sichergestellt und zur weiteren Untersuchung an das Veterinäramt des Kreises Ostholstein übergeben.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Tötens von Tieren richten sich gegen eine 31 Jahre alte Frau aus dem Kreis Ostholstein sowie einen 39-jährigen Mann aus Lübeck. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. (rei)