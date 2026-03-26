Graupelschauer führt zu Unfall auf der A23 – Autobahn zeitweise gesperrt

Ein plötzlicher Graupelschauer hat am Donnerstagvormittag auf der A23 einen Unfall ausgelöst. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Horst/Elmshorn in Fahrtrichtung Norden. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer eines Mercedes Vito kurz vor der Abfahrt Horst aufgrund eines Graupelschauers die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfallflucht endet am Baum – Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Der Transporter prallte anschließend in das Heck eines VW Golf. Insgesamt waren vier Personen in den Unfall verwickelt. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand. (mp)