Ein Glückspilz aus Schleswig-Holstein räumt 39,5 Millionen Euro ab – wie selten ist so ein Treffer? Die Wissenschaft liefert überraschende Vergleiche.

Ein Spieler oder eine Spielerin oder eine Spielgemeinschaft aus Schleswig-Holstein hat in der Eurojackpot-Lotterie 39,5 Millionen gewonnen. Der Gewinner oder die Gewinnerin tippte die richtigen Gewinnzahlen 4, 5, 7, 48 und 50 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 5, wie Westlotto mitteilte.

Die Gewinnsumme beim Eurojackpot liegt eigenen Angaben zufolge bei mindestens 10 Millionen Euro und kann auf bis zu 120 Millionen Euro steigen. Eurojackpot ist eine internationale Lotterie, an der 19 europäische Länder beteiligt sind.

Lotto ist ein Glücksspiel und Glücksspiele können süchtig machen. Zudem besteht die Gefahr, dass Spielerinnen und Spieler mehr ausgeben, als ihnen eigentlich finanziell möglich ist. Experten zufolge sind die Risiken beim klassischen Lotto aber geringer als bei virtuellen Automatenspielen, Live-Sportwetten und illegalen Spielangeboten. (dpa)