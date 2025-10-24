Koran angezündet – Staatsschutz ermittelt

Im Kreis Herzogtum Lauenburg entdeckt eine Frau ein brennendes Papier und stellte fest: Es handelt sich um ein religiöses Schriftstück, einen Koran. Der Staatsschutz ermittelt.

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein glimmender Koran auf der Straße entdeckt wurde. Laut Staatsanwaltschaft Lübeck und Polizei fand eine Zeugin ein brennendes Papier und versuchte, es zu löschen. Dabei bemerkte sie, dass es ein Koran war.

Das könnte Sie auch interessieren: Alarm nahe Hamburg: Hochgiftige Chemikalien bei 88-Jährigem entdeckt

Gleichzeitig sollen sich den Angaben nach zwei dunkel gekleidete Personen vom Tatort entfernt haben. Der Staatsschutz prüft nun den Verdacht der Beschimpfung religiöser Bekenntnisse und will klären, wie der Koran in Brand geriet. Die beschädigte Schrift wird von Spezialisten des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein auf mögliche Spuren und Hinweise überprüft. (dpa)