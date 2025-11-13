Gleis gesperrt: Pendler im Norden müssen mehr Zeit mitbringen

Pendler auf der AKN-Linie A1 müssen sich ab sofort auf längere Wartezeiten einstellen: Wegen Nacharbeiten an den Gleisen wurde im Bahnhof Ellerau ein Gleis bis auf Weiteres gesperrt. Die Folge sind Einschränkungen, die vor allem werktags spürbar sind.

Seit Donnerstagabend 19 Uhr fährt die AKN-Linie A1 zwischen Quickborn und Ulzburg Süd von Montag bis Freitag nur noch alle 40 Minuten. Ausfallende Züge werden durch barrierefreie Ersatzbusse ersetzt – eine Fahrradmitnahme ist dort allerdings nicht möglich.

Mehr Lärm für Anwohner durch Rangierfahrten

Wichtig für viele Fahrgäste: Der Abschnitt Quickborn–Eidelstedt ist von der Sperrung nicht betroffen und verkehrt regulär. Auch der 30-Minuten-Takt ab 22 Uhr sowie der Wochenendverkehr laufen wie gewohnt.

Durch zusätzliche Rangierfahrten kann es in Quickborn vorübergehend zu mehr Lärm kommen, so die AKN. Man arbeite jedoch an einer „schnellstmöglichen Normalisierung“ des Betriebs.

Die AKN bittet Reisende um Verständnis und empfiehlt, vor jeder Fahrt die elektronische Fahrplanauskunft zu prüfen und etwas mehr Zeit einzuplanen. (rei)