Glätte-Unfall im Norden – Winterdienst auch in Hamburg im Einsatz

Überfrierende Nässe verwandelt die Straßen im Norden vielerorts in Rutschbahnen. In Hamburg ist der Winterdienst wieder im Einsatz, um Fahrbahnen sicher zu machen. Im Kreis Dithmarschen verunglückte eine Seniorin bei Glätte mit ihrem Auto.

Seit der Nacht zum Donnerstag ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) wieder unterwegs. Erste Einsätze laufen seit 2 Uhr. Seit 5 Uhr streuen rund 100 Einsatzkräfte in ebenso vielen Fahrzeugen wichtige Hauptverkehrsstraßen sowie ein ausgewähltes Radwegenetz, teilt die SRH mit.

Der Einsatz sei notwendig geworden, da die vom Tauwetter feuchten Böden bei sinkenden Temperaturen überfrieren. Trotz des Einsatzes könne es weiterhin glatt sein, warnt das Unternehmen.

Glätte-Unfall im Kreis Dithmarschen

Im Umland sorgte die Glätte bereits am Mittwochabend für einen schweren Unfall: Zwischen Sankt Michaelisdonn und Quickborn (Kreis Dithmarschen) ist eine Autofahrerin verunfallt.

Die 80-Jährige kam mit ihrem Kleinwagen von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kippte mit dem Auto auf die Seite. Die Seniorin konnte mithilfe von Ersthelfern rasch aus ihrem Wagen befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Den Angaben der Beamten zufolge klagte sie über leichte Schmerzen, habe den Unfall aber glimpflich überstanden.

Nach Angabe der Feuerwehr sei die Hinfahrt zum Unfallort weniger glatt gewesen, die Hauptstraße jedoch habe sich als sehr gefährlich erwiesen. (fs/tst)