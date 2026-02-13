Glätte-Unfall im Norden: Bus rutscht in Straßengraben – Großaufgebot rettet Fahrgäste

Neuschnee hat am Freitag in Schleswig-Holstein für zahlreiche Unfälle gesorgt. In der Gemeinde Engelbrechtsche Wildnis bei Glückstadt kam ein Linienbus von der Fahrbahn der Grillchaussee ab und landete im Straßengraben.

Dem Busfahrer und den Fahrgästen gelang es nicht eigenständig, das Fahrzeug zu verlassen: Die Türen auf der rechten Fahrzeugseite wurden von der Böschung des Grabens blockiert. Daher wurde ein Großaufgebot von Rettungskräften an die Unfallstelle geschickt.

Bus im Straßengraben: Fahrgäste durch Notausgang gerettet

Über eine Steckleiter brachten die eintreffenden Helfer die wenigen Fahrgäste rasch durch den Dach-Notausgang ins Freie. Nach Polizeiangaben gab es keine Verletzten.

Ein Fahrgast schildert, wie der Bus mit nur geringer Geschwindigkeit auf der rutschigen Fahrbahn von der Straße abkam. Neben zahlreichen Helfern von Feuerwehr und Rettungsdienst war auch kurzzeitig ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet. Die Grillchaussee musste für die Maßnahmen gesperrt werden.