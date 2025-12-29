Glätte-Unfall im Norden: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

In Schleswig-Holstein verzeichnete die Polizei am Sonntagmorgen deutlich weniger Glätte-Unfälle als am Vortag. Ein Mann wurde verletzt, als er mit seinem Auto im Kreis Stormarn von der Fahrbahn rutschte.

Der Autofahrer sei am frühen Sonntagmorgen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei. Dabei sei sein Auto eine Böschung heruntergefallen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann, dessen Alter bisher nicht bekannt ist, wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall war einer der wenigen Glätte-Unfälle in der Nacht zum Sonntag und am Sonntagmorgen. Im Süden Schleswig-Holsteins habe es insgesamt fünf Glätte-Unfälle gegeben, ansonsten sei es auf den Straßen weitgehend ruhig geblieben, gab die Polizei bekannt. (dpa/mp)