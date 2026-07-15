Polizei und Feuerwehr sichern ein abgesperrtes Baumschulgelände in Halstenbek, während Drohnen nach einer Giftschlange suchen. NEWS5 / Fabian Höfig

Großeinsatz in Halstenbek im Kreis Pinneberg. In der Straße Am Redder hat ein Passant am Mittwochvormittag offenbar eine Schlange gesichtet. Er hat das Tier fotografiert und seinen Fund der Polizei mitgeteilt.

Mutmaßlich handelt es sich um eine gefährliche Giftschlange. Das bestätigt auch die Feuerwehr: „Derzeit gehen wir davon aus, dass es sich tatsächlich um ein gefährliches Reptil handelt“, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Schlangenexperte: Vermutlich eine Speikobra

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Nun soll das Tier lokalisiert und eingefangen werden: Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Tierexperte aus Hamburg wurde hinzugezogen. Nach Informationen eines Reportes vor Ort steht der Verdacht im Raum, dass es sich bei dem Tier um eine Speikobra handelt – eine hochgefährliche und giftige Schlange.

Gefahrenmeldung an die Gemeinde Halstenbek

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Derzeit sind Drohnen mit Wärmebildkameras im Einsatz. Diese suchen das Areal rund um eine Baumschule nach dem Tier ab. Das Areal wurde großräumig abgeriegelt. Auch eine Gefahrenmeldung an die Gemeinde Halstenbek ist rausgegangen.

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Woher die Schlange kommt, ist bislang völlig unklar, so ein Sprecher der Feuerwehr. Zunächst liegt der Fokus darauf, das Tier so schnell wie möglich einzufangen. (kla)

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