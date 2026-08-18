Mehrere Garagen stehen am Dienstag in Halstenbek Flammen – Großeinsatz der Feuerwehr.

In Halstenbek (Kreis Pinneberg) ist es am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Dort standen mehrere Garagen in Flammen, ein großer Rauchpilz stand über dem Ort.

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, gingen gegen 10.15 Uhr gleich mehrere Notrufe aus der Straße Bickbargen ein. Die Anrufer meldeten Flammen aus einem Garagentrakt und eine starke Rauchentwicklung.

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Drei Garagen in Flammen – Anwohner vor giftigem Qualm gewarnt

Daraufhin wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnten die Retter eine große Rauchsäule erkennen. Daraufhin wurden Anwohner vor dem giftigen Qualm gewarnt.

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Laut dem Feuerwehrsprecher haben drei Garagen in Vollbrand gestanden. Die Löscharbeiten sollen sich noch bis zum Mittag hinziehen. Die Polizei will danach die Brandursache ermitteln.