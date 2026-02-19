mopo plus logo
Munition Meeresboden Wasser Forschung

Munition liegt versunken auf dem Meeresboden (Symbolbild). Foto: picture alliance / imageBROKER | Andrey Nekrasov

  • Kiel

paidGiftgas in der Ostsee: Forscher machen brisanten Fund

Seit Jahrzehnten liegt es unbeachtet auf dem Meeresgrund – nun stoßen Forscher in der Ostsee auf ein hochbrisantes Erbe aus der NS-Zeit. Was sie entdeckt haben, sorgt selbst bei Experten für Alarm.



Die Funde werfen neue Fragen auf: Wo genau liegen die Kampfstoffe? Wie gefährlich sind sie noch – und was bedeutet das für Mensch und Umwelt? Warum die Entdeckung die Forschung vor große Rätsel stellt und weshalb die Gefahr näher sein könnte als gedacht.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

