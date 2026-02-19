Seit Jahrzehnten liegt es unbeachtet auf dem Meeresgrund – nun stoßen Forscher in der Ostsee auf ein hochbrisantes Erbe aus der NS-Zeit. Was sie entdeckt haben, sorgt selbst bei Experten für Alarm.







Die Funde werfen neue Fragen auf: Wo genau liegen die Kampfstoffe? Wie gefährlich sind sie noch – und was bedeutet das für Mensch und Umwelt? Warum die Entdeckung die Forschung vor große Rätsel stellt und weshalb die Gefahr näher sein könnte als gedacht.