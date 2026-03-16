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Gewalttat im Norden

Verdacht auf versuchten Totschlag: Ein 36 Jahre alter Mann soll in Heide eine Frau schwer verletzt haben. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

  • Heide

Gewalttat im Norden: Schwer verletzte Frau flieht auf die Straße – Mann in U-Haft

In einer Wohnung wird eine Frau am Wochenende schwer verletzt. Nun kommt ein 36-Jähriger in Untersuchungshaft. Warum die Polizei wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Ein 36 Jahre alter Mann soll in Heide eine Frau schwer verletzt haben. Nach der mutmaßlichen Tat am Samstagabend sitzt er jetzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Den Ermittlungen zufolge war es in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einer 33-Jährigen gekommen. Dabei soll er sie mit einem Gegenstand geschlagen und schwer verletzt haben.

Verdacht auf versuchten Totschlag

Die 33-Jährige sei auf die Straße gelaufen, wo sie Hilfe von Passanten erhalten habe. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige sei zunächst geflüchtet, aber wenig später von Polizisten festgenommen worden.

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Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)

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