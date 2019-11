Gewalt an Grundschule eskaliert: Eltern unterrichten ihre Kinder jetzt selbst!

Süsel -

An einer Grundschule in Süsel (Kreis Ostholstein) soll es über ein Jahr lang immer wieder zu Gewaltausbrüchen von Schülern gegenüber Mitschülern und Lehrern gekommen sein. Einige Eltern von Drittklässlern beschlossen daraufhin, ihre Kinder selbst zu unterrichten.

Für diese ungewöhnliche Maßnahme stellte der Bürgermeister des Ortes sogar Räumlichkeiten im Rathaus zur Verfügung, wie der „Ostholsteiner Anzeiger" berichtet. Daraufhin seien auch der Schulrat Ostholsteins sowie die Staatssekretärin Dorit Stenke hellhörig geworden.

Gewalt an Grundschule: Schüler vom Unterricht ausgeschlossen

In der Folge seien bereits drei Kinder vom Unterricht ausgeschlossen worden. Stenke sagte gegenüber der Zeitung, es liege an der Schule, sich Hilfe zu holen. Wer an welcher Stelle versagt habe, könne sie noch nicht beurteilen. Zu allem Unglück seien derzeit auch noch die Schulleiterin und vier weitere Lehrkräfte krank.

Am Montag habe die oberste Schulaufsicht vor Ort mit den Beteiligten gesprochen und die weiteren Maßnahmen bestimmt. Zusätzlich habe die Schule zwei erfahrene Lehrkräfte zur Unterstützung erhalten. (mp)