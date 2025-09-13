Getunter BMW bei Hamburg verunglückt – drei Verletzte

In Schnakenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in der Nacht zu Samstag ein getunter BMW verunglückt. Der Fahrer hatte zuvor infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto verloren. Es gab drei Verletzte.

Zu dem Unfall kam es gegen 1.55 Uhr an der Straße Lerchenhain. Dort hatte der Fahrer eines BMW M4 laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das hochmotorisierte Auto schleuderte über die Fahrbahn, krachte gegen mehrere Zäune und kam in einem Vorgarten zum Stehen.

Drei BMW-Insassen nach Unfall in Klinik

Ursache soll mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. In dem Fahrzeug wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt. Alle kamen in die Klinik. Die Ortsdurchfahrt war längere Zeit gesperrt. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache.