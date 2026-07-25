Feuerwehr und Landwirte konnten am Samstag gemeinsam die Ausbreitung des Feuers verhindern. Wie der Flächenbrand gelöscht wurde.

Am Samstagnachmittag brach auf einem Getreidefeld bei Hamburg ein Feuer aus. Leimig

Ein Getreidefeld in Oststeinbek (Kreis Stormarn) stand am Samstagnachmittag in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Flammen allerdings mithilfe von Landwirten aus der Umgebung eindämmen.

Nach Informationen eines Sprechers der Feuerwehr wurde der Brand gegen 15.40 Uhr gemeldet. Kräfte aus Hamburg sowie aus dem Kreis Stormarn sind aktuell vor Ort im Einsatz.

Bauern verhinderten Ausbreitung des Feuers

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Die genaue Größe der betroffenen Fläche ist derzeit noch unklar. Mehrere Bauern legten auf dem Getreidefeld eine Schneise – so verhinderten sie die Ausbreitung des Feuers.

Die Feuerwehr brachte anschließend die Flammen unter Kontrolle, inzwischen ist der Brand gelöscht. Aktuell laufen noch die Nachlöscharbeiten, noch immer sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. (mp)