„Geschmacklich das beste Jahr“: Darum sind deutsche Erdbeeren gerade so unglaublich lecker

Süß und glänzend: Die Erdbeeren in diesem Sommer sind besonders lecker. Ein Erdbeerbauer aus dem Norden erklärt den Grund.

Die Erdbeeren in diesem Jahr sind besonders lecker. Erdbeerbauer Klaus Toppheide aus Glandorf spricht sogar von den leckersten Früchten seit Jahrzehnten. Woran liegt das?

Süßlich riecht es zwischen den Tunnelreihen auf dem Hof der Familie Toppheide in Glandorf. Regentropfen prasseln auf die durchsichtige Folie, die sich in schier unendlichen Bögen über die Erdbeerpflanzen spannt. Die Pflanzen wachsen auf Hüfthöhe in langen Rinnen. Eine Erntehelferin stellt eine Schale mit frisch gepflückten Erdbeeren auf eine weiße Küchenwaage. Ein kurzer Blick auf die Anzeige. 500 Gramm. Genau richtig. Sie stellt die Schale in eine grüne Kunststoffkiste, neben sieben weitere. Wenige Minuten später wird die Kiste in den Lastwagen verladen. Kiste für Kiste, Tag für Tag. In der Erntesaison verlassen 13 bis 15 Tonnen Erdbeeren täglich den Hof nahe Osnabrück.

Für Landwirt Klaus Toppheide, der seit 30 Jahren Erdbeeren anbaut, ist dieses Jahr ein besonderes. „Geschmacklich ist es das beste Jahr, das wir bisher hatten“, sagt der 55-Jährige und blickt auf die langen Tunnelreihen hinter sich. Doch woran liegt es, dass deutsche Erdbeeren in diesem Sommer so gut schmecken?

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Warum sind die Erdbeeren in diesem Jahr so lecker?

Toppheide ist überzeugt, dass der gute Geschmack auch am Anbau im Tunnel liegt. „Hier können wir punktgenau wässern und düngen“, sagt er. Auch Nützlinge könnten gezielt eingesetzt werden. Aber das ist nicht der einzige Grund. Die Bedingungen seien in diesem Jahr nahezu ideal gewesen. „Ab 26 Grad zieht die Pflanze den Zucker wieder aus der Frucht. Längere Hitzephasen hatten wir dieses Jahr kaum“, erklärt er.

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Klaus und Andrea Toppheide bauen auf rund 24 Hektar Erdbeeren an. Marie Busse

Ein weiterer Faktor ist die Sorte. Während Freilandsorten innerhalb weniger Wochen abgeerntet sind, tragen die Pflanzen im Tunnel über Monate hinweg immer wieder Früchte. Für Toppheide müssen die Sorten dabei zwei Anforderungen erfüllen: Sie sollen gut schmecken und wirtschaftlich sein. Im Tunnelanbau bedeutet das einen Ertrag von sieben bis neun Kilogramm pro Laufmeter. „Wir probieren immer wieder neue Sorten aus“, sagt er. Den besten Kompromiss liefere derzeit die Sorte Hademar. „Die haben wir seit drei Jahren – und sie ist wirklich sehr gut.“

Vieles ist in diesem Jahr zusammengekommen – das Wetter, die Sorte und die Bedingungen im Tunnelanbau. Doch ist es wirklich ein außergewöhnliches Erdbeerjahr?

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Wie wird das Erdbeerjahr 2026 ausfallen?

Felix Koschnick, Leiter des Sachgebiets Beerenobst bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, blickt etwas nüchterner auf die Saison. Von einem Ausnahmejahr möchte er nicht sprechen. Dass viele Verbraucher die heimischen Erdbeeren derzeit als besonders aromatisch wahrnehmen, könnte auch mit dem Vergleich zu Importware zusammenhängen. In Spanien, einem der wichtigsten Erdbeerlieferanten Europas, sei die Ernte schlecht ausgefallen. Außerdem profitierten deutsche Erdbeeren von kurzen Transportwegen. „Sie können geerntet werden, wenn sie wirklich reif sind. Importware muss oft früher gepflückt werden“, sagt Koschnick.

Doch nicht jede heimische Erdbeere wächst unter denselben Bedingungen. Während die Früchte in Toppheides Tunneln geschützt heranwachsen, hat der Regen im Freiland einen Teil der Ernte vernichtet. „Wenn wir könnten, würden wir alles im Tunnel anbauen“, sagt Toppheide. Doch die Investitionskosten von bis zu 200.000 Euro pro Hektar sind erheblich, besonders da geeignete Flächen rar sind.

Erdbeeren aus dem Tunnel: Das sind die Vorteile

Im Freiland baut die Familie ausschließlich die Sorte Aprica an. „Sie ist relativ lange haltbar und lässt sich leicht pflücken, allerdings ist sie nicht so süß“, sagt Toppheide. Schnell zu pflücken, das ist entscheidend: Der größte Kostenfaktor im Erdbeeranbau ist der Lohn der mehr als 200 Erntehelfer.

Die Erdbeersorte „Hademar“ wird in Glandorf angebaut. Marie Busse

Der Betrieb setzt auf eine Mischkalkulation. Ein Teil der Ernte wird direkt vermarktet, ein Teil geht an den Lebensmitteleinzelhandel, andere Erdbeeren werden bis nach Frankreich verkauft. Das macht auch bei der Ernte einen Unterschied. Für die Direktvermarktung werden die schönsten Früchte sorgfältig in die Schalen gelegt – das Grün nach unten, die rote Seite nach oben, dekoriert gepflückt nennen es die Experten. Die für Frankreich bestimmten Schalen werden dagegen eingeschweißt. Wie die Erdbeeren darin liegen, spielt keine Rolle.

An dem verregneten Morgen laufen einige Erntehelfer weiter durch die Tunnelreihen. Sie prüfen die Farbe der Früchte, kontrollieren die schwarzen Bewässerungsschläuche und achten darauf, dass jede Pflanze genau das bekommt, was sie braucht. Unter der Folie bleibt kaum etwas dem Zufall überlassen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)