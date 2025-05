Brand breitet sich in Wohnhaus aus: Großeinsatz und Evakuierung

Feuer-Alarm in Uetersen! Am Donnerstagnachmittag kommt es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. In einem Mehrfamilienhaus gerät ein Zimmer in Brand. Mehrere Anwohner müssen das Gebäude verlassen.

Die Feuerwehr rückte mit 28 Einsatzkräften zur Straße Ossenpadd in Uetersen (Kreis Pinneberg) aus. Im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses war gegen 15.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell aus und schlugen von einem Zimmer ins nächste über.

Feuerwehr verhindert Dachstuhlbrand in Uetersen – Ursache unklar

Da die Retter aufgrund eines anderen Einsatzes bereits in der Gegend waren, waren sie schnell zur Stelle. Zu diesem Zeitpunkt hatten einige der sechs anwesenden Anwohner das Gebäude bereits verlassen. Die übrigen Bewohner wurden von den Einsatzkräften evakuiert. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt.

Einsatzleiter Frank Girnus löste Vollalarm aus. Mehrere mit Atemschutz ausgerüstete Einsatzkräfte bekämpften das Feuer von verschiedenen Standorten aus und konnten durch ihren schnellen Einsatz einen Dachstuhlbrand verhindern. Bereits nach 20 Minuten war das Feuer unter Kontrolle.

Die Feuerwehr konnte bislang keine Angaben zu dem entstandenen Sachschaden und zur Brandursache machen. (mp)