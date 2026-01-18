mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Deonstration AFD Protest Polizei

Demonstranten protestieren vor der Veranstaltungshalle gegen die Gründung des Schleswig-Holsteinischen Landesverbands der Generation Deutschland, der Jugendorganisation der AfD. Foto: picture alliance/dpa/Markus Scholz

  • Neumünster

„Generation Deutschland“: Hunderte protestieren gegen AfD-Treffen im Norden

In Neumünster protestieren Hunderte gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation. Die Polizei begleitet die Veranstaltungen mit großem Aufgebot.

Hunderte Menschen haben in der kreisfreien Stadt Neumünster gegen die Gründung der schleswig-holsteinischen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland protestiert. An mehreren Gegenveranstaltungen nahmen nach Angaben der Polizei am Mittag rund 500 Personen teil.

Das könnte Sie auch interessieren: Heftiger Streit um Parteiverbot: AfD-Chef rastet aus – Senator betont cool

Bei der bis in den späten Nachmittag dauernden AfD-Veranstaltung seien 80 bis 100 Teilnehmer erwartet worden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test