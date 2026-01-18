„Generation Deutschland“: Hunderte protestieren gegen AfD-Treffen im Norden

In Neumünster protestieren Hunderte gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation. Die Polizei begleitet die Veranstaltungen mit großem Aufgebot.

Hunderte Menschen haben in der kreisfreien Stadt Neumünster gegen die Gründung der schleswig-holsteinischen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland protestiert. An mehreren Gegenveranstaltungen nahmen nach Angaben der Polizei am Mittag rund 500 Personen teil.

Das könnte Sie auch interessieren: Heftiger Streit um Parteiverbot: AfD-Chef rastet aus – Senator betont cool

Bei der bis in den späten Nachmittag dauernden AfD-Veranstaltung seien 80 bis 100 Teilnehmer erwartet worden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (dpa)