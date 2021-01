Geldsegen!: Glückssträhne im Norden: Zwei Lotto-Spieler sahnen so richtig ab

Glückssträhne für Schleswig-Holsteiner: Am Samstag haben erneut zwei Spieler aus dem nördlichsten Bundesland beim Lotto Millionengewinne erzielt.

Mit sechs Richtigen im Lotto „6aus49“ gewann ein Spieler aus dem Kreis Nordfriesland gut 1,516 Millionen Euro, wie Nordwestlotto am Montag berichtete. Der Tipper hatte einen Systemschein genutzt.



Lotto-Gewinner im Norden: Über eine Millionen Euro Gewinn beim „Spiel 77“

Ebenfalls im nördlichen Teil des Bundeslandes gewann ein Spieler im „Spiel 77“ mit der richtigen siebenstelligen Losnummer auf seinem Spielschein gut 1,277 Millionen Euro.

Bereits am Wochenende zuvor räumten zwei Schleswig-Holsteiner im „Spiel 77“ und in der Umweltlotterie „Bingo!“ Millionengewinne ab. Für einen Dreifach-Bingo bekam ein anonymer Teilnehmer in der Umweltlotterie knapp 2,79 Millionen Euro. Ein weiterer Spieler gewann im „Spiel 77“ fast 2,58 Millionen Euro. (dpa)