Großes Geldgeschenk im Norden verloren: Teenie hat Riesenglück

Wenn ein Jugendlicher 325 Euro Bargeld verliert, ist das eine kleine persönliche Katastrophe. Für einen 16-Jährigen in Norderstedt geht die Geschichte glücklich aus. Dank eines ehrlichen Finders.

Dieser hat dem Jugendlichen im schleswig-holsteinischen Norderstedt die 325 Euro wiederbeschafft. Der Jugendliche aus Zweibrücken in Rheinland-Pfalz hatte die gebündelten Scheine am U-Bahnhof Garstedt verloren, wie die Polizei mitteilte. Das Geld hatte er beim Besuch seines Onkels in Norden für einen Einkaufsbummel geschenkt bekommen.

Ehrlicher Finder: Polizei dankt

Ein aufmerksamer Bürger fand die Geldscheine am Montagabend und brachte sie zur nahe gelegenen Polizeiwache. Am Donnerstag fragte die Mutter des Jugendlichen bei der Polizei, ob das Geld gefunden worden sei. Daraufhin kamen der Onkel und der 16-Jährige auf die Wache. Der Jugendliche beschrieb den Verlustort sowie die genaue Stückelung des Geldbetrags. Daraufhin erhielt er das Geld zurück.

Die Mutter habe sich herzlich bei der Polizei sowie bei dem ehrlichen Finder bedankt. Dank erhielt der Mann auch von der Polizei, die alle Bürger:innen bittet, gefundene Wertgegenstände auf einem Polizeirevier oder im Fundbüro abzugeben. (dpa/ee)