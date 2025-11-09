Tragödie nach Geisterfahrer-Warnung: Ein Fahrer tot, ein weiterer in Lebensgefahr!

Auf der Bundesstraße 76 bei Kiel ist es am Samstagabend zu einem schrecklichen Verkehrsunfall gekommen. Dabei kam ein junger Mann ums Leben, ein weiterer wurde lebensgefährlich verletzt.

Gegen 23.30 Uhr kam eine Rundfunkmeldung über Radio, die Autofahrer auf der Bundesstraße 76 zwischen Gettorf-Nord und der Levensauer Brücke vor einem Geisterfahrer warnte. Kurz darauf kam es bereits zu einer Kollision.

Frontalcrash bei hohem Tempo – ein Toter

Ein Sprinter und ein Pkw waren mit hoher Geschwindigkeit frontal kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge in Stücke gerissen, der Pkw überschlug sich. Trümmerteile lagen über 100 Meter verteilt auf der Fahrbahn.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Für den jungen Fahrer des Pkw kam jedoch jede Hilfe zu spät; er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sprinters wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Derzeit ist noch unklar, welches der am Unfall beteiligten Fahrzeuge als Geisterfahrer unterwegs war. Die Bundesstraße war stundenlang gesperrt.