Vier Verletzte bei Unfall nahe Hamburg – wegen eines Hasen

In Geesthacht (Kreis Ratzeburg) hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend einen Großeinsatz des Rettungsdiensts ausgelöst. Ein mit fünf Personen besetzter Pkw war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 22.20 Uhr zur Gutenbergstraße gerufen. Dort, kurz vor dem Kreisel, war der Fahrer (22) eines Ford nach rechts von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht.

Vier Insassen in Klinik

Dabei wurde der 22-Jährige und drei weitere Insassen (18, 20 und 26 Jahre) zum Teil schwer verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. Eine weitere Insassin (19) blieb unverletzt. Laut dem 22-jährigen Fahrer habe er einem Hasen ausweichen wollen und sei dabei von der Straße abgekommen.