Gefährliche Aktion in der Nacht: Hier sucht die Feuerwehr nach den Kletter-Teenies

Großhansdorf -

Gefährliche Kletter-Aktion in der Dunkelheit: In der Nacht zu Freitag musste die Feuerwehr zum Emil-von-Behring-Gymnasium an der Sieker Landstraße in Großhansdorf ausrücken. Der Platzwart des nahen Sportverein hatte die Retter alarmiert, weil er beobachtet hatte, wie Jugendliche auf das Dach der Schule geklettert waren.

Es ist stockfinster, als die Feuerwehrmänner mit Taschenlampen und einer Wärmebildkamera anrücken. Mit einer Drehleiter werden die Retter auf das Dach des Gebäudes gefahren. Überall lauern hier Gefahren: Das Dach hat abschüssige Kanten, es sind mehrere Blitzableiter verlegt.



Plötzlich huscht ein Jugendlicher an ihnen vorbei. Er kann unerkannt flüchten. Die Feuerwehrleute suchen noch eine Weile weiter, brechen die Aktion nach rund einer Stunde aber ab. Sie haben keine weiteren Personen auf dem Dach entdeckt, nur einige persönliche Gegenstände sichergestellt.