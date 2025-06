Gebürtige Hamburgerin: Älteste Frau im Norden mit 112 Jahren gestorben

Abschied von Ottilie Reimers: Bis zuletzt führte die gebürtige Hamburgerin ein selbstbestimmtes Leben. Sie war wohl die älteste Frau im Norden.

Trauer um Ottilie Reimers: Mit 112 Jahren ist die wohl älteste Frau in Schleswig-Holstein Ende Mai gestorben. „Bis zuletzt führte die gebürtige Hamburgerin ein selbstbestimmtes Leben, das ihr sehr am Herzen lag“, heißt es in der Traueranzeige der Seniorenresidenz Rosenhof in Großhansdorf. „Wir sind dankbar, dass wir Frau Reimers über einige Jahre begleiten durften“, heißt es weiter. „Sie wird uns in bester Erinnerung bleiben.“

Zum 112. Geburtstag von Ottilie Reimers am 30. Januar dieses Jahres hatte es noch einen Sektempfang für Bewohner und Mitarbeiter gegeben. Unter den Gratulanten war auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der seine Glückwünsche per Brief übermittelte.

Reimers lebte zehn Jahre in den österreichischen Alpen

Geboren wurde Reimers, geborene Frick, am 30. Januar 1913 in Hamburg-Eilbek. Nach dem Besuch der Handelsschule absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete anschließend als Sekretärin in einem Verlag. In ihrem späteren Berufsleben machte sich Reimers mit zwei Läden für Zeitschriften, Tabakwaren sowie Lotto selbstständig und lernte dort ihren späteren Mann kennen.

Mit ihm lebte Reimers nach ihrer Pensionierung zehn Jahre in den österreichischen Alpen. Der Ehemann starb bereits 1982. Reimers kehrte nach Deutschland zurück und wohnte in Bad Bevensen in Niedersachsen. 2019 entschied sich die damals 106-Jährige für einen Umzug in den Rosenhof. (dpa/mp)