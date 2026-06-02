Gasleck sorgt für Großeinsatz – Bewohner müssen ihre Häuser verlassen

Wegen eines Gaslecks hat es am Montagabend im Kreis Pinneberg einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Mehrere Haushalte wurden vorsorglich evakuiert.

Gegen 20 Uhr trat Gas aus einer Hauptleitung in der Schützenstraße in Bokholt-Hanredder aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Das Gas hatte sich teilweise bereits im Boden und in der Kanalisation ausgebreitet.

Gasleck: Warnung an Bevölkerung über die NINA-App

Rund 50 Bewohner aus etwa 20 Haushalten mussten ihre Häuser verlassen. Für sie wurde ein Bürgerhaus als Notunterkunft eingerichtet. Parallel warnte die Leitstelle die Bevölkerung über die NINA-App.

Das könnte Sie auch interessieren: Streit im Supermarkt eskaliert – Messerangriff endet tödlich

Erst nach rund drei Stunden gelang es, die Leitung abzuschiebern und den Gasaustritt zu stoppen. Die Menschen konnten anschließend zurück in ihre Wohnungen. Allerdings bleibt für mehr als 100 Haushalte die Gasversorgung vorerst unterbrochen. (rei)