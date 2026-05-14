Grill-Abend geht schief: Plötzlich brennt es lichterloh – Häuser evakuiert

Großeinsatz in Flensburg: Am frühen Donnerstagabend ging eine Gartenlaube in Flammen auf. Feuerwehr und Polizei rückten mit mehreren Kräften an.

Gegen 18.03 Uhr ging der Notruf ein, nur wenige Minuten später war die Feuerwehr im Trögelsbyer Weg. Nach Angaben eines Polizeisprechers brachten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus wurde verhindern. Die Löscharbeiten dauerten rund 30 Minuten. Der Einsatz ist inzwischen abgeschlossen.

Polizei: Brand entstand fahrlässig durch heiße Kohle

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand der Brand fahrlässig durch heiße Kohle, möglicherweise beim Grillen. Die Laube wurde durch Rauch, Hitze und Asche beschädigt.

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Anwohner der umliegenden Häuser mussten kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Zudem wurde über die Warn-App „Nina“ eine Warnung an die Bevölkerung im Umfeld herausgegeben. Wie viele Menschen betroffen waren, ist bislang unklar. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. (mp)