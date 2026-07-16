Flammen in Mölln: Einsatzkräfte werden in der Nacht zu einem brennenden Gebäude gerufen. Bewohner werden evakuiert.

Bei einem Brand in Mölln wurden ein Garagenanbau und ein Auto schwer beschädigt. C. Leimig

Unruhige Nacht in Mölln: In der Nacht zu Donnerstag hat der Anbau eines Hauses gebrannt. Die Bewohner wurden evakuiert.

Die Rettungskräfte wurden um kurz nach 1 Uhr nachts alarmiert, so die Rettungsleitstelle zur MOPO. Der Anbau eines Hauses in der Straße Vorkamp war in Brand geraten – darin befand sich mindestens ein Auto.

Mölln: Rettungskräfte löschen das Feuer

Anzeige

Aus Sorge, dass das Feuer auf das Wohngebäude übergreifen könnte, wurden mehrere Bewohner samt Kindern evakuiert und vom Rettungsdienst versorgt. Zunächst wurde berichtet, dass eine Person verletzt wurde, dies wurde nach Angaben der Leitstelle jedoch nicht bestätigt.

Das Feuer war nach rund 30 Minuten gelöscht – der Anbau und mindestens ein Auto wurden jedoch schwer beschädigt. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)