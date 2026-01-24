„Ganz tief gefroren“: Strandkorb-WM an der Ostsee – so ist ein Rekord möglich

Eisiger Sand, Laser-Ziellinie und Feuer-Effekte: Auf Usedom kämpfen Teams um die Strandkorb WM. Letztes Jahr hat ein Team den bestehenden Rekord zumindest erreicht. Wird er dieses Mal geknackt?

Statt zur Entspannung werden am Wochenende auf Usedom wieder Strandkörbe für den sportlichen Wettkampf genutzt. Nach Qualifikationsläufen am Freitag sind für heute (16 Uhr) am Strand von Ahlbeck die Finalläufe der 18. Strandkorb-WM geplant. Dabei geht es darum, welches Zweierteam den Strandkorb am schnellsten 20 Meter über den Ostseestrand bewegt.

Strandkorb-Rekord liegt bei 4,91 Sekunden

Der Rekord steht bei 4,91 Sekunden und wurde bereits 2008 aufgestellt. Im zurückliegenden Jahr schaffte das Siegerteam „Quad Safari“ mit Phillip Schmidt und Robin Schulz die gleiche Zeit.

Nach Aussage des Organisators Mayk Borchardt stehen die Chancen dieses Jahr nicht schlecht für einen neuen Rekord. So seien die Körbe nicht etwa schwerer wegen Nässe. „Wir haben aber ein ganz tief gefrorenes Geläuf, sodass wird eigentlich super Bedingungen haben, fast wie auf einer Tartanbahn.“

1000 Gäste reisen zur Strandkorb WM an

Als Vorjahressieger sind Schmidt und Schulz automatisch für die Finalläufe qualifiziert, ebenso die Zweitplatzierten des Vorjahres und ein Team, dass sich bereits im Sommer beim Beachvolleyball-Turnier Usedom Beachcup qualifiziert hat. Die übrigen 13 der insgesamt 16 Finalteams mussten sich am Freitag qualifizieren.

Eigens für den Wettkampf wurde eine Tribüne für bis zu 1000 Gäste am Strand von Ahlbeck und Flutlicht aufgebaut. Laut Borchardt wurde auf 1000 Quadratmeter der Sand begradigt. Erstmals gebe es in diesem Jahr auch Feuer-Effekte und eine Laser-Ziellinie. Vor den Finalläufen findet am Samstag die Kinder-Strandkorb-Olympiade statt – mit speziell produzierten Strandkörben im Miniformat.

Borchardt, Strandkorbvermieter mit Kapitänspatent, gilt als der Erfinder des Strandkorb-Spektakels in der touristisch unterkühlten Jahreszeit. 2007 wurde die Meisterschaft zum ersten Mal ausgetragen. (dpa/mp)