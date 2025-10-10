Oke Martinen ist Landwirt auf Amrum. Aber er ist verärgert – und macht seinem Unmut auf Instagram Luft. Sein Video über die Gänsefraß-Schäden auf der Insel löst viele Reaktionen aus – auch in der Politik. Selbst Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) schaltet sich ein.

Der virale Instagram-Post von Oke Martinen über die Gänseproblematik auf den Inseln hat Wellen geschlagen. Zu einem Treffen der Landjugend mit Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer und Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz am 2. Oktober in Büsum wurde auch der junge Landwirt von Amrum kurzfristig eingeladen. „Von der insgesamt eine Stunde zwanzig Minuten langen Gesprächsrunde wurde sicher eine halbe Stunde über die Gänseproblematik gesprochen“, berichtet Oke Martinen dem SHZ.