Mann wird beim Überqueren einer vierspurigen Straße lebensbedrohlich von einem Auto erfasst. (Symbolbild)

Ein Mann ist beim Überqueren einer vierspurigen Straße von einem Auto erfasst worden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

  • Eckernförde

Fußgänger will vierspurige Straße überqueren – und wird von Auto erfasst

Ein 57-Jähriger versucht scheinbar unvermittelt, die Fahrbahn zu überqueren. Der Fahrer des herannahenden Autos kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

In Eckernförde im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein 57-Jähriger bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Fußgänger hatte am Montagabend mutmaßlich unvermittelt versucht, die vierspurige Fahrbahn zu überqueren und wurde daraufhin von einem Fahrzeug erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)

