Fußgänger von Auto erfasst – Vollsperrung im Norden

Die B5 ist am Donnerstagabend zwischen Meldorf und Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls in beide Richtungen voll gesperrt worden. Was bisher bekannt ist.

Gegen 19.15 Uhr wurde auf der Hauptstraße (B5) an der Kreuzung zum Epenwöhrdenerfeld in Epenwöhrden ein Mann von einem BMW erfasst und lebensgefährlich verletzt. Offenbar wollte er die Kreuzung überqueren, als der Wagen mit zwei Insassen aus Richtung Meldorf kam. Nach dem Zusammenstoß wurde der Mann gegen die Windschutzscheibe und zu Boden geschleudert.

Auch mindestens ein Insasse aus dem BMW musste medizinisch behandelt werden. Wegen der Unfallaufnahme durch einen Sachverständiger blieb die B5 stundenlang in beide Richtungen voll gesperrt. Nähere Details waren zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an.