Schrecklicher Unfall: Fußgänger von Auto erfasst – tot

Tödlicher Verkehrsunfall bei Neumünster: Auf dem Timmasper Weg zwischen Nortorf und Timmapse ist am Freitagabend ein Fußgänger (58) von einem Auto überfahren worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Der Mann aus Groß Vollstedt war gegen 20 Uhr in der Nähe des Ortsausgangs von Nortorf unterwegs, als er auf der dunklen Straße von einem Golf erfasst wurde, der in Richtung Timmaspe unterwegs war.

Unfall in Nortorf: Rettungskräfte leiten sofort Reanimation ein – vergeblich

Die herbeigerufenen Rettungskräfte leiteten sofort eine Reanimation ein. Doch ihre Mühen waren vergeblich. Der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Seine Angehörigen konnten erst am Samstagmorgen informiert werden.

Um den Hergang des Zusammenstoßes im Nachgang besser rekonstruieren zu können, wurde ein Sachverständiger der Dekra an den Unfallort gerufen. Die Straße blieb über Stunden gesperrt. (mp)