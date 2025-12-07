mopo plus logo
Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

  • Schenefeld

Fußgänger von Auto erfasst – Lebensgefahr

Ein Fußgänger ist in der Nacht bei Schenefeld im Landkreis Steinburg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Streife den schweren Unfall auf der B430. Der junge Mann wollte demnach die Straße überqueren, als ihn ein herannahendes Auto frontal erfasste.

Im Norden: Verletzter ist lebensgefährlich verletzt

Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Ermittlungen dauern an. (dpa/nf)

