Für Notfälle auf See: Neues Schiff des Bundes fährt zum Heimathafen

Ein Schiff wie die „Scharhörn“ setzt der Bund ein, wenn es auf See zu einem Notfall wie einem Frachterbrand kommt. Vor der Taufe des neuen Schiffs ist eine Fahrt nach Norwegen geplant.

Ein neues Mehrzweckschiff des Bundes, das bei Notfällen auf See eingesetzt werden kann, soll am Donnerstagvormittag seinen Heimathafen Kiel erreichen. Die „Scharhörn“ befinde sich in der Deutschen Bucht bei Brunsbüttel und werde in der Nacht den Nord-Ostsee-Kanal passieren, sagte eine Sprecherin der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes. Die WSV ist die für die Sicherheit der Bundeswasserstraßen zuständige Behörde.

Mehrzweckschiff „Scharhörn“: Probefahrt nach Norwegen

Vor der Fahrt nach Kiel hatte die „Scharhörn“ eine Probefahrt auf der Weser und in der Nordsee absolviert, wie die WSV mitteilte. Nach der Ankunft in Kiel ist unter anderem eine weitere Probefahrt nach Norwegen angedacht. Zwischen April und Ende Juni 2026 soll das Schiff dann in Kiel getauft und in Betrieb genommen werden.

Die „Scharhörn“ ist das erste von drei neuen Mehrzweckschiffen der WSV. Auch die bisherigen Schiffe „Mellum“ und „Neuwerk“ sollen ersetzt werden. (dpa)