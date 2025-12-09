mopo plus logo
Rentner Senior Rendsburg

Der Witwer Heinz Schild aus Rendsburg wünscht sich eine neue Partnerin an seiner Seite. Foto: Michael Ruff

  • Rendsburg

paid„Ganz normaler Typ“: Rentner (84) sucht nach einer neuen Liebe

Er ist handwerklich begabt, kennt sich mit Computern aus, kümmert sich um Haus und Garten: Heinz Schild aus Rendsburg ist das, was man ein Rundum-Talent nennt. Und dieses Rundum-Talent ist noch zu haben: Der 84-Jährige sucht nach einer neuen Partnerin für die „letzten schönen Jahre“.

Der energische Senior sprüht vor Lebensfreude und möchte eine Frau finden, mit der er seinen Alltag teilen kann. „Alleine am Frühstückstisch zu sitzen, das bringt doch keinen Spaß“, sagt der Witwer.

