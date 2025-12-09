Er ist handwerklich begabt, kennt sich mit Computern aus, kümmert sich um Haus und Garten: Heinz Schild aus Rendsburg ist das, was man ein Rundum-Talent nennt. Und dieses Rundum-Talent ist noch zu haben: Der 84-Jährige sucht nach einer neuen Partnerin für die „letzten schönen Jahre“.

Der energische Senior sprüht vor Lebensfreude und möchte eine Frau finden, mit der er seinen Alltag teilen kann. „Alleine am Frühstückstisch zu sitzen, das bringt doch keinen Spaß“, sagt der Witwer.