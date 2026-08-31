Die Gruppe „SharkNet“ soll mehrere erpresserische Cyberattacken auf Behörden und Unternehmen durchgeführt werden. Nun gab es Razzien.

Nach erpresserischen Cyberattacken auf Behörden und Firmen haben Ermittler drei Verdächtige ermittelt, darunter zwei Jugendliche. Bereits in der vorigen Woche sind drei Anschriften in Schleswig-Holstein, Brandenburg und Hessen durchsucht worden, teilte das schleswig-holsteinische Landeskriminalamt am Montag in Kiel mit.

Die Verdächtigen sollen zu der Gruppe „SharkNet“ gehört haben, die sogenannte DDoS-Überlastungsangriffe auf Internetseiten startete. Dabei wird ein Server gezielt mit so vielen Anfragen überschwemmt, dass er die Menge nicht mehr bewältigen kann und im schlimmsten Fall zusammenbricht.

Nach Cyberattacken: Wohnungen der Gruppe „SharkNet“ durchsucht

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Die Beschuldigten sollen gemeinsam mit weiteren Tätern die Internetseiten verschiedener Stadt- und Kreisverwaltungen, Bundesbehörden, großer Einzelhandelsketten und Telekommunikationsfirmen angegriffen haben. Sie verfassten ein Bekennerschreiben, in dem sie unter anderem eine Medienberichterstattung sowie die Zahlung von 30.000 Euro in Bitcoin verlangten. Die Forderungen wurden nicht erfüllt.

Die Staatsanwaltschaft im schleswig-holsteinischen Itzehoe sowie das Landeskriminalamt in Kiel ermitteln seit Januar in dem Fall. Am vergangenen Donnerstag kam es zu Durchsuchungen. Razzien gab es bei den drei Verdächtigen im schleswig-holsteinischen Kreis Nordfriesland, in Oranienburg in Brandenburg sowie im Bereich Mittelhessen. Auch Spezialkräfte waren an dem Einsatz beteiligt.

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Bei den Beschuldigten in Schleswig-Holstein und Brandenburg handelt es sich den Angaben zufolge um Jugendliche. Das genaue Alter wurde nicht genannt. Alle drei Verdächtigen blieben laut Polizei auf freiem Fuß. Die Durchsuchungen hätten in erster Linie dazu gedient, Beweise sicherzustellen, hieß es. (afp/mp)