Zwischen Gammellund und Jübek kam ein Linienbus von der Fahrbahn ab – alle Insassen wurden verletzt. Was war passiert?

Bei dem Unfall wurden die vier Fahrgäste und der Busfahrer leicht verletzt. (Symbolbild) picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Weil ein Linienbus im Kreis Schleswig-Flensburg von der Fahrbahn abgekommen ist, sind alle fünf Insassen leicht verletzt worden.

Zum Zeitpunkt des Unfalls am frühen Nachmittag zwischen Gammellund und Jübek befanden sich vier Fahrgäste und der Busfahrer in dem Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Bus kam nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache von der Landesstraße 28 ab und rutschte in einen Straßengraben. Weitere Fahrzeuge waren den Angaben nach an dem Unfall nicht beteiligt. (dpa/mp)