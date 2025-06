Unfall an A7 nahe Hamburg: Mehrere Verletzte, darunter ein Kleinkind

In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist es am Sonntagmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an der A7 gekommen. Dabei wurden fünf Personen verletzt. Alle kamen in die Klinik.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 12.10 Uhr an der Zufahrt zur A7. Ein 63-Jähriger wollte mit seinem VW von der Bundesstraße auf die Autobahnzufahrt abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Audi und kollidierte mit diesem.

Vier Personen und ein Kleinkind verletzt

Bei dem Crash wurden der Fahrer des VW, zwei weitere Insassen sowie der 41-jährige Audi-Fahrer und ein Kleinkind, das sich in dem Wagen befand, zum Teil schwer verletzt. Alle wurden in umliegende Kliniken gebracht. Der Bereich um die Unfallstelle und die Autobahnzufahrt wurde für längere Zeit abgesperrt.