Fünf Messerattacken in kürzester Zeit: Geht im Norden ein Serientäter um?

Im Kieler Stadtteil Gaarden sind in den vergangenen Tagen fünf Menschen mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gekommen. Alle Opfer erlitten bei den Vorfällen zwischen dem 27. und 29. Mai schwere Verletzungen – zwei davon schwebten in Lebensgefahr, heißt es von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Weil es vermehrt Messerangriffe gegeben hat, führte die Polizei den Angaben nach bereits in den vergangenen Wochen und Monaten verstärkt Kontrollen im Stadtteil durch. Nun wurde ein 17-Jähriger festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Kiel: Erster Messerangriff am Dienstagabend

Die erste Tat geschah am Dienstagabend: Beamte fanden den Angaben nach einen 26-Jährigen und einen 40-Jährigen mit Stichverletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus. Am Mittwochabend brachte man einen 41 Jahre alten Kioskbetreiber ebenfalls mit Stichverletzungen schwer verletzt in eine Klinik.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Gesetzlich gegen privat: Der große Kampf um die Arzttermine

Der große Kampf um die Arzttermine Hauptbahnhof-Attacke: Warum das System bei Messer-Angreiferin Lydia S. versagte

Warum das System bei Messer-Angreiferin Lydia S. versagte Schnecken-Ämter: Wütende Mütter demonstrieren gegen Endlos-Wartezeiten beim Elterngeld

Wütende Mütter demonstrieren gegen Endlos-Wartezeiten beim Elterngeld Radler-Boom: Wie die Risiken an den Hauptachsen zunehmen

Wie die Risiken an den Hauptachsen zunehmen Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Der große HSV-Hype – neuer Rekord bei Trikotverkäufen und alle wollen dieses eine Shirt

Der große HSV-Hype – neuer Rekord bei Trikotverkäufen und alle wollen dieses eine Shirt 20 Seiten Plan7: Hamburg feiert die Speicherstadt, britische Durchstarter in der Fabrik und Geschichten vom Jenischpark

Der Täter entkam, bevor die Polizei eintraf. Während die Beamten den Vorfall aufnahmen, meldete sich in einem Krankenhaus ein weiterer Verletzter. Der 28-Jährige gab an, ein Mann habe ihn angegriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos.

17-jähriger Verdächtiger verhaftet

Am Donnerstagabend sprach ein 31-Jähriger mit Stichverletzungen einen Polizisten im Stadtteil an, wie es hieß. Kurz darauf nahm die Polizei im Zuge der Fahndung den 17 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich hatte keine Angst“: Der Mann, der am Hauptbahnhof Schlimmeres verhinderte

Ob der Verdächtige auch für die Taten der Tage zuvor infrage kommt und warum die Menschen verletzt wurden, muss noch ermittelt werden. Ebenso bittet die Polizei um Mithilfe. (dpa/mp)