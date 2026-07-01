Beim Zusammenstoß zweier Pkw auf der B 75 in Delingsdorf sind am Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden.

Die beiden Pkw nach dem Frontalcrash in Delingsdorf. Christoph Leimig

Schwerer Unfall im Kreis Stormarn: Am Dienstagabend gegen 18 Uhr sind dort zwei Pkw miteinander kollidiert. Zwei Menschen wurden verletzt.

Der Unfall geschah auf der Hauptstraße Höhe Dorfstraße. Zwei schwarze Kombis – ein Seat Cupra und ein Hyundai Kona – krachten aus noch ungeklärter Ursache frontal ineinander.

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Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

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Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Es kam zu längeren Staus. (mp)