Frontalcrash mit Lkw auf Bundesstraße: Eine Tote, drei Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kiel ist eine 56-Jährige am Donnerstag gestorben. Zwei weitere Menschen sind schwer verletzt worden. Die Bundesstraße musste gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 404 im Kieler Stadtteil Kronsburg. Nach Angaben der Polizei waren zwei Autos und ein Lastwagen an dem Unfall beteiligt. Ein Auto und der Lkw stießen frontal zusammen.

Frontalcrash in Kiel: Auto und Lkw kollidieren

Insgesamt wurden vier Personen verletzt. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, erlag eine 56-jährige Frau später ihren Verletzungen.

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Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden.