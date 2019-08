Frontalcrash: Mercedes-Fahrer rast in den Gegenverkehr – Beifahrerin tot

Neumünster -

Furchtbarer Unfall auf der B205: Ein 61-Jähriger ist in den Gegenverkehr gerast und mit einem Kleinbus zusammengestoßen – seine Mitfahrerin und Familienangehörige (94) starb.

Der Mercedesfahrer war am Sonntagmittag in Richtung Rickling (Kreis Segeberg) unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Ein erstes entgegenkommendes Auto konnte gerade noch ausweichen, geriet jedoch ins Schlingern und touchierte auf der Gegenfahrbahn ein weiteres Fahrzeug. Die drei Insassen des ausweichenden PKW erlitten leichte Verletzungen.

Neumünster: 94-Jährige stirbt bei Frontalcrash im Gegenverkehr

Doch dem folgende Kleinbus gelang kein Ausweichmannöver mehr vor dem heranrauschenden Mercedes. Bei dem Frontalcrash erlitt die 94-jährige Mitfahrerin des Mercedesfahrers tödliche Verletzungen – Reanimationsversuche vor Ort blieben erfolglos.

Der 61-Jährige selbst erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleinbusses kam schwer verletzt ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Kiel lässt nun den genauen Unfallhergang ermitteln.