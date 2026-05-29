Frontalcrash nahe Hamburg: Wichtige Hauptstraße eine Stunde lang gesperrt

Schwerer Verkehrsunfall am Freitag in Rellingen (Kreis Pinneberg). Zwei Autos krachten frontal ineinander. Die Straße wurde anschließend gesperrt.

Zu dem Unfall kam es gegen 10.20 Uhr auf der Pinneberger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhren dort ein Mercedes und ein Ford frontal ineinander. Die Personen an den Lenkrädern blieben zum Glück unverletzt.

Straße nach Unfall rund eine Stunde gesperrt

Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Straße für rund eine Stunde gesperrt. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.