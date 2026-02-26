Schwerer Unfall in Nordfriesland: Am frühen Mittwochabend sind zwischen Uelvesbüll und Norderfriedrichskoog zwei von Senioren gefahrene Fahrzeuge kollidiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger Volvo-Fahrer gegen 17:30 Uhr mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit die L310 aus Richtung Norderfriedrichskoog. Beim Überholen scherte der Fahrer offenbar zu spät wieder ein und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW, der von einer 90-jährigen Frau aus Richtung Uelvesbüll gesteuert wurde.

Frontalcrash beim Überholen: 90-Jährige in Lebensgefahr

Durch die Wucht des Aufpralls kam der Volvo von der Fahrbahn ab und landete in einem wassergefüllten Graben. Der 65-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und war nicht ansprechbar. Er wurde von Ersthelfern sowie dem Rettungsdienst aus dem Fahrzeug gerettet und anschließend notärztlich versorgt.

Der VW der 90-jährigen Fahrerin drehte sich mehrfach auf der Fahrbahn und kam schließlich an einem Weidezaun zum Stillstand. Die 90-Jährige war ebenfalls nicht ansprechbar und wurde mit schwerem technischem Gerät durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Sie schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr.

Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Uelvesbüll-Norderfriedrichskoog, Oldenswort und Tönning sowie die Amtswehrführung Nordsee-Treene.

Beide schwerstverletzten Personen wurden nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die L310 vollständig gesperrt.