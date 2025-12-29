Frontalcrash im Norden: Zwei Senioren schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 202 in Ostholstein sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, die Straße war stundenlang gesperrt.

Am Montagmittag kam es auf der Bundesstraße 202 zwischen Oldenburg in Holstein und Ehlerstorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge prallten frontal zusammen, beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfall auf B202: Wagen frontal zusammengestoßen

Nach Angaben der Polizeidirektion Lübeck war eine 76-jährige Frau aus Ostholstein gegen 12 Uhr mit einem Renault Kangoo von Kiel in Richtung Oldenburg unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden VW Tiguan frontal zusammen. Dessen 63-jähriger Fahrer konnte demnach nicht mehr ausweichen.

Die 76-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Der 63-jährige Ostholsteiner trug ebenfalls schwere Verletzungen davon. Er kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wiesen erhebliche Frontschäden auf. Die Straßenmeisterei nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.

Wegen des Unfalls blieb die B202 bis etwa 14.30 Uhr voll gesperrt. Die Polizei in Oldenburg in Holstein ermittelt nun zur genauen Unfallursache. (apa)